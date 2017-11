Dans la nouvelle enquête de l'ICIJ, les journalistes du Soir, De Tijd et Knack, ont détecté plus de 500 noms pertinents en ce qui concerne la Belgique. Ils dévoileront leurs découvertes durant la semaine. Ces nouveaux documents viennent de deux fournisseurs de services offshore créés aux Bermudes et à Singapour et de 19 registres de commerce gérés par les gouvernements de juridictions discrètes.