Samedi soir, les pompiers ont été appelés pour une explosion dans une habitation de la Dorpstraat à Zoutleeuw, une commune située à la limite entre le Brabant flamand et le Limbourg.

L'explosion a été causée par des feux d'artifice qui étaient stockés dans une boîte qui se trouvait dans la maison. On ignore encore pourquoi ces feux d’artifice ont explosé.

Un homme a subi de graves brûlures et a été transféré à l’hôpital. Une femme et deux enfants ont également été blessés mais plus légèrement. Des équipes d’intervention d’urgence des hôpitaux de Louvain et de Saint-Trond se sont rendues sur place. Le Service d’Enlèvement et de Destruction d’Engins Explosifs (SEDEE) de la Défense est sur les lieux afin d’enquêter sur l’explosion.