Des averses de grêle ont touché divers endroits de Flandre occidentale ce dimanche matin. Selon le « Monsieur Météo » de la VRT, Frank Deboosere diverses endroits seront touchés au cours de la journée, il pourra s’agir d’averses de pluie ou de grêlons.

Selon Frank Deboosere ont peut comparer les conditions météorologiques de ce dimanche matin aux typiques giboulées de mars ou d’avril sauf que cette fois-ci elles se produisent en novembre.

Selon le Monsieur Météo de la VRT ce sont les couches supérieures de l'atmosphère qui sont responsables de ces averses de grêle. L4air qui se trouve à environ 5 kilomètres de hauteur a actuellement une température de -35 degrés. Or, le vent vient de l’Ouest donc de la mer. C’est la combinaison entre les masses d’air froide et de l’air marin plus doux qui provoque cette grêle.