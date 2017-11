"Vers minuit un groupe de 20 à 25 personnes a pris d’assaut une maison située à la Stapelplein à Gand" a déclaré Dirk De Sutter, de la police gantoise. "La police était mobilisée à cause du match de football entre La Gantoise et le Standard de Liège lorsque nous avons reçu l’appel et nous nous sommes rendus très rapidement sur les lieux".

"Les assaillants étaient masqués avec des foulards et des cagoules, ils étaient armés de bâtons et de feux de Bengale. Ils avaient un comportement assez violent"

Au total six personnes ont été arrêtées. "Nous pensons qu'ils sont impliquée dans cette attaque", ajoute Dirk De Sutter. Ils seront interrogés. La police ne peut pas encore dire - pour l'instant - qui est à l'origine de cette attaque - ni quels sont leurs motifs. Mais il ne s'agirait certainement pas d'autres Roms.

Personne n'a été blessé lors de l’attaque mais un agent de police a cependant été blessé lors des échauffourées qui ont suivis.

Lundi, le locataire d’une maison située à Gand a découvert que son logement était squatté par des Roms. Selon ce locataire il s’en serait aperçu alors qu’il revenait d’un week-end à Ostende. Ce locataire affirme donc qu’il s’agissait d’une maison habitée. Le propriétaire de la maison l'affirm lui aussi. Mais la police et le parquet en doutent. En effet sur la a base des premières observations, il semblerait qu'il s'agisse d'un bâtiment inhabité. Des devoirs d'enquêtes doivent encore être menés.