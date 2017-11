Mohamed Saouti est lié à la découverte de caches remplies d'armes à Anderlecht et non loin de Lille (nord de la France). Deux de ses frères, Akim et Khalid, de nationalité belge, avaient été interpellés le 5 juillet dernier lors d'une opération de police commune avec les autorités françaises. Mohamed avait, lui, réussi à passer entre les mailles du filet.

Mohamed Saouti a finalement été arrêté début octobre au Maroc. La Belgique va probablement demander son extradition. Mais le suspect ne disposerait que de la nationalité marocaine, ce qui compliquerait un éventuel transfert en Belgique. Son dossier pourrait dès lors être transféré au Maroc, pour qu'il soit jugé sur place.

À ce stade, il n'est pas certain que Mohamed Saouti ait été arrêté dans le cadre du mandat d'arrêt émis par la Belgique ou pour des faits relatifs à un dossier marocain.

Dans l'arsenal qui a été retrouvé début juillet dans un box de garage appartenant à la famille Saouti à Anderlecht, se trouvaient notamment trois kalachnikovs, une quinzaine de chargeurs de kalachnikovs, ainsi qu'un riot gun (fusil à pompe), trois armes de poing et des munitions. Mais aussi des radios, deux gilets pare-balles, un gyrophare, un uniforme d'une agence de sécurité, deux uniformes de police, un uniforme de la protection civile et quatre détonateurs. L'enquête aurait pu déterminer qu'ils planifiaient un attentat.

Akim, Khalid et Mohamed Saouti sont les frères de Saïd Saouti, le fondateur des Kamikaze Riders, un club de motards dont plusieurs membres ont eu des liens avec le groupuscule islamiste Sharia4Belgium via une famille de combattants en Syrie originaire de Vilvorde.