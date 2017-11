La Belgique, par les voix du Premier ministre Charles Michel et du ministre des Affaires étrangères Didier Reynders, a présenté ses condoléances aux victimes de l'acte terroriste perpétrée à Manhattan (New York, USA). L'attaque à la voiture bélier a fait huit morts, dont une Belge et cinq Argentins, et onze blessés, dont trois Belges, mardi.

Le Premier ministre belge Charles Michel (MR) a fait part "de ses pensées à toutes les victimes et leurs familles" de l'attaque à Manhattan. "Nous sommes aux côtés de la population américaine", a-t-il assuré dans un message posté sur le réseau social Twitter mardi vers 22h30.

Peu avant, et par le même biais, le chef de la diplomatie Didier Reynders (MR) a affirmé penser "aux victimes de l'attentat et à leurs familles et amis". Il a assuré que le consulat général belge était aux côtés des proches de la Belge originaire de Roulers qui a été tuée dans l'attaque à la voiture bélier. Elle visitait la ville de New York en compagnie de sa mère et de sa sœur.

Trois autres Belges ont été blessés et opérés dans la soirée à New York. Didier Reynders (MR) a assuré que le consulat général apportait aussi son aide à cette famille.