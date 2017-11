Il y a près de deux semaines, le nom de Chris B. est apparu pour la première fois dans les médias. Il serait celui qu’on avait baptisé le "Géant" de la bande des Tueurs du Brabant. "Depuis nous avons reçu beaucoup d’informations par plusieurs voies : les enquêteurs, le numéro vert, le ministre de la Justice, moi-même ou mes collègues. Je ne sais pas exactement combien, mais certainement plus de 100", a déclaré Christian De Valkeneer. Il ignore si un tuyau en or - cité par l'avocat Jef Vermassen -fait partie de tous ces tuyaux.

De Valkeneer souligne que tous les éléments du passé ayant un lien avec la gendarmerie sont à présent considérés autrement. "Nous devons rassembler tous ces éléments, les examiner et essayer d'établir des liens. Selon lui, dans le passé, il y avait un certain nombre de témoignages de gendarmes qui avaient reçu des ordres étranges. "Par exemple, il y avait des gendarmes qui étaient présents dans leur unité lorsqu'ils ont appris les faits. Ils ont ainsi déclaré: "En principe, dans un cas pareil, toutes les équipes auraient dû aller sur le terrain, or nous devions rester à l'intérieur".

Selon Christian De Valkeneer, il n' y a cependant pas de preuves formelles que la piste de la gendarmerie est bien la bonne. "Que ce soit une coïncidence, ou qu'il y ait un lien vers le dossier : c'est difficile à dire. Il est prématuré de dire que la piste de la gendarmerie est la bonne. Cela reste un témoignage et pas des preuves".