Les faits se sont déroulés mardi à 15 heures (heure locale) au nord de Chambers Street, dans le sud de Manhattan. L'auteur, Sayfullo Saipov, un homme de 29 ans d'origine ouzbèke, était au volant d’une camionnette louée et a écrasé des passants et des cyclistes sur une rue interdite aux voitures. Il a roulé 1,5 kilomètre en direction du sud et a embouti un bus scolaire. Deux enfants et deux adultes ont été blessés, selon la police.

Le conducteur est ensuite sorti de la voiture et aurait crié "allahu akbar" ("Dieu est le plus grand" en arabe), selon des témoins. Les forces de l’ordre ont ensuite tiré sur l’auteur de faits qui a été arrêté et transporté à l’hôpital. On aurait également retrouvé une lettre dans laquelle il aurait écrit qu’il agissait au nom de l’organisation terroriste de l’État islamique.