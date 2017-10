Le 27 février dernier, une plainte a été déposée par plusieurs riverains du chef de coalition de fonctionnaires, violation de la loi et autres infractions à charge de X, la Brussels Airport Company, Belgocontrol et l'Etat belge, représenté par le service public fédéral Mobilité et Transports. Elle avait été étendue une première fois le 22 mars contre X du chef de violation délibérée de la loi et coalition de fonctionnaires par le non-respect des normes de bruit environnementales de la Région de Bruxelles-Capitale.