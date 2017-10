Après une première poussée de violences vendredi entre Turcs et Kurdes dans le quartier - qui avait fait plusieurs blessés et entrainé 47 arrestations administratives et une judiciaire -, la soirée de dimanche a aussi été émaillée de nouvelles tensions. "Les membres de l'équipe de médiation ont été attaqués par une centaine de personnes. Rapidement les forces de police ont repris le contrôle de la situation. Un policier a été blessé et a été transporté à l'hôpital", communique la police.