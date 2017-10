Les faits se sont déroulés dans le quartier de la gare de Bruges. Une demi-douzaine d'adolescentes sont soupçonnées d'avoir harcelé et frappé d'autres filles. Lors d'un incident à Ostende, la mère d'une des victimes a également reçu des coups.

La dame de 38 ans, originaire de Bredene, a tenté d’aider sa fille qui s’était fait encercler et frapper par d’autres filles à la kermesse d’Ostende. A la suite d’une altercation avec les filles de la bande, la mère a reçu des coups au visage. Elle a dû passer deux jours à l’hôpital et être opérée au nez, qui était cassé. La police d’Ostende a confirmé l’incident et affirmé que l’enquête est en cours.

Les suspectes ont diffusé sur Instagram des images des incidents qu’elles ont créés. Le parquet a confirmé qu'une enquête avait été ouverte il y a déjà un certain temps pour coups, extorsion et vols commis par des adolescentes. Une suspecte a d'ores et déjà été identifiée, interpellée jeudi matin et présentée au juge de la jeunesse.

Elle est désormais placée en institution semi-ouverte. L'identification des autres suspectes est à peu près terminée aussi, indique le parquet. Il reste à déterminer la participation précise de chacune d’entre elles.