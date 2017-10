Selon NavBel, Conseil des communautés kurdes en Belgique, l'incident aurait visé un bus dans lequel se trouvaient des personnes kurdes. NavBel parle, dans un communiqué envoyé tard dans la soirée, d'une "attaque raciste et fasciste" perpétrée par des personnes turques, sur un bus transformé en bibliothèque mobile, dans lequel se trouvait une quarantaine de Kurdes, de Belgique mais aussi d'Allemagne et de France. Ces personnes étaient présentes dans le cadre d'une campagne pacifique qui tourne dans différentes villes européennes, pour la libération d'Abdullah Öcalan.

Le fondateur du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) est emprisonné en Turquie depuis 1999, et des rumeurs font récemment craindre une dégradation de son état de santé. Selon NavBel, il était prévu que le bus installe un stand informatif vendredi soir et samedi sur la Steenplein anversoise, dans le cadre de cette campagne récemment passée, sans incident, par Liège et Charleroi.

Selon l'organisation, une attaque avait été préparée, et le bus a été coincé par une voiture dans la Brederodestraat avant qu'une large bande d'individus ne s'en prenne au groupe de Kurdes. "La tournée en bus, les stands d'information et les activités parallèles avaient fait l'objet d'une demande et été autorisées par les autorités de la Ville", souligne NavBel, qui parle d'une campagne "autorisée" et "pacifique", qui "s'est déroulée dans toutes les villes précédentes de manière festive, avec de la musique et de la danse".