Le parquet fédéral a déposé une requête le 9 octobre 2017 auprès du tribunal de première instance de Bruxelles en vue de la délivrance d'un mandat d'arrêt à charge de Salah Abdeslam. Le tribunal a délivré un mandat d'arrêt européen le 19 octobre dernier et ce mandat a été transmis le 23 octobre dernier aux autorités françaises compétentes.

Aucun autre détail, ni aucun commentaire ne seront donnés sur les modalités exactes du transfert de Salah Abdeslam. Seul survivant des commandos du 13 novembre 2015, Abdeslam a été arrêté le 18 mars 2016 à Molenbeek-Saint-Jean. Trois jours auparavant, la police avait tenté de perquisitionner un appartement situé rue du Dries à Forest, qui servait vraisemblablement de planque où se cachaient Salah Abdeslam (photo), Soufien Ayari et un troisième, Mohamed Belkaïd alias "Samir Bouzid".

L'opération a dégénéré en fusillade au cours de laquelle Belkaïd a maintenu les policiers à distance tandis qu'Ayari et Abdeslam prenaient la fuite. Belkaïd a finalement été abattu et Ayari et Abdeslam ont été interceptés trois jours plus tard.