L'enquête concerne une présumée organisation criminelle très bien structurée qui a tenté de passer des personnes depuis la Syrie et l'Afghanistan vers la Grande-Bretagne, principalement via l'Europe de l'Est, indiquait le parquet fédéral belge. Au total, 110 transports ont été identifiés et 50 ont pu être interceptés. Environ 1.100 immigrés clandestins étaient impliqués dans le réseau et près de 400 personnes ont pu être sauvées.