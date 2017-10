Une jeune fille de 15 ans, probablement membre d’un gang, s'est dénoncée à la police ce jeudi matin. Elle sera interrogée cet après-midi et sera présentée ensuite au juge de la jeunesse. Selon la police, elle est soupçonnée d'extorsion, de vol et de coups et blessures. Les autres filles du gang, qui seraient au nombre de six, font toujours l'objet d'une enquête.

Petra De Schepper est directrice pédagogique à la "Koninklijk Technisch Atheneum" de Bruges, elle y travaille depuis 17 ans mais affirme ne jamais encore avoir été confrontée à une telle violence.

"Il s'agit d'un comportement très agressif et en dehors de toute norme", a-t-elle confié à la VRT. "Elles menacent les autres élèves, les frappent, filment tout cela et placent la vidéo sur les réseaux sociaux. Dans un cas extrême, elles auraient même eu l'intention de pousser quelqu'un sur la voie ferrée.

Les filles qui font partie de ce gang fréquent son école, mais De Schepper souligne qu'il y a aussi des élèves d'autres écoles. "Ce n'est pas lié à l'école, dit-elle. "C'est lié au quartier, parce que tout se passe dans le quartier de la gare".

Plusieurs des élèves en cause ont déjà été suspendues ou renvoyées de l'école, mais cela ne résout pas le problème. "Celles que j'ai mise à la porte se trouvent déjà dans une autre école à présent et là aussi des mesures ont dû être prises", ajoute De Schepper, qui dit qu'elle a dû exclure un nombre anormalement élevé d'élèves cette année scolaire.

"Tout ça pour de la violence inutile", déclare la directrice. "Quand vous entamez une conversation avec elles, vous ne voyez aucune réaction de leur part. Elles ne réalisent pas ce qu'elles font".