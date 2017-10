Le juge a accordé quatre mois au ministre fédéral des Transports, François Bellot (MR), pour prendre une décision : soit cesser les violations de l'arrêté bruit de la Région bruxelloise, soit expliquer les raisons pour lesquelles c’est impossible. Si le ministre ne peut donner de réponse d’ici le 25 novembre, il risque une astreinte de 100 000 euros par semaine.

Les bourgmestres flamands sont en faveur d’une répartition équitable des nuisances sonores et espèrent que le ministre va opter pour une décision politique équilibrée. Dans le même temps, il trouve également que la Flandre subit de plus en plus de nuisances. Selon le bourgmestre de Steenokkerzeel, Krut Ryon (N-VA), c’est déjà perceptible : "Depuis le jugement du tribunal de Bruxelles, nous remarquons que les avions au-dessus du Brabant flamand, que ce soit au nord ou à l’ouest de la périphérie, contournent Bruxelles pour éviter de payer une amende." Avec cette action, les bourgmestres montrent les dents et souhaitent mettre un terme aux nuisances sonores supplémentaires sur le territoire.