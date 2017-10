Marc Van Damme affirme aussi qu'il s'est senti menacé après avoir communiqué le nom de l’ancien gendarme aux enquêteurs. "Le lendemain de ma déposition, il y avait une voiture banalisée dans ma rue. Or j’habite dans une impasse et cette voiture était là pendant une semaine, tous les jours. Avec deux hommes à l’intérieur et le plafonnier allumé. Je me suis senti menacé et j'ai décidé de ne plus me faire remarquer. Je n'en ai plus parlé à personne de cette histoire.