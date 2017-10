Un ancien gendarme qui était aussi membre de l’unité d’élite du Groupe Diane aurait avoué, il y a deux ans, sur son lit de mort qu’il était le géant de la bande des Tueurs du Brabant, qui ont fait 28 morts il y a plus de trente ans.

En 1982 et dans les années suivantes de nombreuses enquêtes ont été menées sur des gendarmes et l’unité d’élite de la gendarmerie. A l’époque, une dizaine de noms avaient été cités. "J’ignore si le gendarme dont on parle aujourd’hui faisait partie de ce groupe, mais cela ne m’étonnerait pas du tout" a déclaré le professeur Fijnaut.

Selon Fijnaut, beaucoup de choses ont déjà été dites et écrites sur les liens possibles entre le gang des tueurs et la gendarmerie. "Parfois aussi un certain nombre de bêtises, mais j'ai dû constater qu'en général, les enquêtes menées vers des gendarmes – au moins une trentaine - étaient souvent insuffisamment approfondies, peu cohérentes et pas assez rapides".

Cyrille Fijnaut estime encore que pour qu’il y a ait une véritable avancée dans ce dossier il faudrait du changement en ce qui concerne les repentis.

"Je l'avais proposé à l'époque, mais il n’y a eu aucune volonté sur ce point notamment du côté du PS. C'est très regrettable. S'il s’avère exact qu'un ancien gendarme était prêt à faire des aveux sur son lit de mort, il serait vraiment dommage qu'il n' y ait aujourd’hui toujours aucune loi sur les repentis".

A l'heure actuelle, en Belgique, le statut de repenti n'existe pas de manière générale dans le code pénal.