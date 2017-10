La troisième édition de la Brussels Digital Week s'est ouverte jeudi sur le site de Tour & Taxis, dans la capitale. Plus de 25 événements consacrés au numérique prendront place sur le territoire de la Région jusqu'au 29 octobre.

La Brussels Digital Week vise à mettre en avant l'ensemble du monde numérique bruxellois et à promouvoir les initiatives "Smart City" (photo archives), l'entrepreneuriat numérique au travers de ses réussites et les filières de formation et les débouchés qu'offre le secteur. Elle permet d'ouvrir le débat sur des questions de société que le numérique pose et de faire découvrir au grand public ses atouts.

Grâce à des initiations et ateliers, les visiteurs auront l'occasion d'approcher ce monde et d'expérimenter les applications qui en découlent. Cette année, la Brussels Digital Week a pour thème la santé numérique ou "eHealth". Des événements sont dédiés à ce sujet, comme le débat "How digital is reshaping (and disrupting?) the healthcare industry" le 23 octobre en soirée à la Co.station à Bruxelles. Le salon Digital First, plus grand "Startup Village" jamais mis sur pied en Belgique, ouvrait l'événement durant toute la journée de jeudi sur le site de Tour & Taxis. Les 100 meilleures startups de Belgique y exposaient leur savoir-faire devant 5.000 visiteurs.

"La Région bruxelloise dispose de suffisamment d'atouts pour figurer dans le peloton de tête des Smart Cities européennes", défendait Bianca Debaets, Secrétaire d'Etat bruxelloise chargée de la Transition numérique. "Avec la Brussels Digital Week, nous voulons à présent aussi montrer aux Bruxellois et au monde international tout ce que Bruxelles fait déjà en matière de Smart City." Elle ajoute que le 13 novembre prochain, Smart City Event aura pour thème central la manière dont l'économie doit s'adapter à la révolution numérique.