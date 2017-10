"Nous perdons un grand professeur qui était aussi un maître pour de nombreuses personnes", a déclaré le nouveau recteur Rik Van de Walle de l'UGent.

"Son biotope était l'université, mais il a toujours mis ses recherches et ses idées au service de la société. En tant que scientifique, il ne s'est jamais cantonné à des rapports de recherche et à des publications scientifiques. Brice De Ruyver a joué un rôle crucial dans la politique de sécurité de notre pays. Il nous manquera beaucoup, en tant que collègue et en tant qu'être humain".

La cause du décès n' a pas encore été annoncée. L'université "tient à exprimer sa profonde sympathie à sa famille et à ses proches, ainsi qu'à tous les collègues qui ont connu et collaboré avec le professeur Brice De Ruyver", ajoute le communiqué.