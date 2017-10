La prévenue est née en Syrie mais a grandi en Belgique. Âgée de 18 ans, elle avait été interpellée en mai 2015 à l'aéroport de Zaventem. La jeune femme était en contact avec un homme parti en Syrie en octobre 2014 pour combattre dans les rangs de l'Etat islamique. Elle est soupçonnée d'avoir voulu apporter une aide matérielle et logistique à l'organisation terroriste.

La défense avait réclamé l'acquittement puisque la jeune femme avait agi "par amour" et n'était pas "mêlée aux activités terroristes". Le ministère public estimait de son côté que le fait de vouloir peupler le califat représentait une forme de participation à un groupe terroriste et s'était opposé à l'acquittement. Le tribunal correctionnel a suivi le parquet.

"L'amour n'est pas un prétexte pour commettre des délits", a déclaré le président. "En étant prête à partir vers le califat pour se marier et fonder une famille, elle avait l'intention de contribuer à peupler l'organisation et de ce fait, lui permettre de se renforcer numériquement." Elle "savait parfaitement que son ami était combattant en Syrie, et le considère comme un héros malgré ses activités", affirme encore le jugement.