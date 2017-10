Hans Bonte estime qu’il règne un problème général dans les prisons belges. La façon dont on traite les détenus est complètement datée. "Nos prisons sont un scandale: bureaucratiques, surpeuplées et dans un état pitoyable." Et de constater : "Certaines prisons, comme celles de Forest et Saint-Gilles, ne sont plus adaptées à notre époque".

Mais le député de l'opposition et bourgmestre de la commune de Vilvorde s'inquiète aussi de la déradicalisation des combattants de retour de Syrie. Les prisons d'Ittre et de Hasselt ont prévu des ailes séparées pour ces détenus, mais selon Hans Bonte, les critères pour déterminer qui peut aller dans ces sections sont flous.