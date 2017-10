Alors que la saison est en principe terminée et que tout le matériel a été rangé pour l'hiver, des sauveteurs ont été rappelés pour surveiller les plages d’Ostende et de Blankenberge. En principe il y a 82 poste de sauveteurs pour tout le littoral mais ce week-end il n’y en aura que deux.

Ann Beun, secrétaire de l’intercommunale des Sauveteurs de la Côte de Flandre occidentale (KWV) estime que la présence de deux postes de sauveteurs sur 82 donne une fausse impression de sécurité.

"Les gens entendent à la radio et lisent partout que le temps est beau, qu'on peut venir en mer, qu'il y aura des sauveteurs, or c'est très limité, alors je veux quand même avertir les gens. Je ne recommanderais pas aux touristes de se baigner et s’ils veulent le faire tout de même, qu’ils se rendent alors dans ces deux zones surveillées. Mais ailleurs nous ne pouvons rien garantir." Ajoute Ann Beun.

En plus l’eau de mer n’est qu’à 15 degrés ce qui est assez froid pour une baignade.