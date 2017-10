Depuis 2001, la production du secteur a doublé alors que, dans le même temps, certaines émissions ont été réduites de moitié. "Les entreprises produisent non seulement de manière plus durable, mais les produits qu'elles développent confèrent à leur tour plus de confort et permettent de réduire les émissions, notamment dans la construction et le transport. Plus que jamais, les innovations de la chimie et des sciences de la vie sont essentielles au bien-être humain et à la protection de l'environnement", commente pour sa part Yves Verschueren (photo), l'administrateur délégué d'Essenscia.

"Le secteur est clairement un allié dans la transition vers une économie circulaire, où les matériaux à la fin de leur cycle de vie retrouvent une nouvelle utilisation", ajoute-t-il. Pour la première fois, un peu plus de la moitié (51%) des 10.000 personnes qui travaillent en Belgique dans la recherche en chimie et sciences de la vie sont des femmes.