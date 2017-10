C’est donc une stratégie, estime le politologue Herwig Reynaert de l’Université de Gand. "Il est important pour les partis politiques de réaliser un bon score aux élections. Ils agissent de façon de plus en plus stratégique et changent de bourgmestre, d’échevins et de députés communaux. Les partis politiques jouent quotidiennement au Stratego".

Dans certaines communes, le bourgmestre a dû démissionner à la suite de tensions politiques. Ce fut notamment le cas à Putte (province anversoise) et Hasselt (Limbourg). En Flandre occidentale, trois bourgmestres sont décédés pendant ces dernières années, à Nieuport (photo), Damme et Anzegem. Et le bourgmestre de Knesselare (Flandre orientale) a dû se retirer en 2014, après avoir été condamné pour agression sexuelle sur trois hommes.