Pour la première fois le nombre de caméras de surveillance achetées et gérées par les différentes zones de police et les communes flamandes a été cartographié.

Une enquête a montré que le Comité de protection de la vie privée sait exactement combien de demandes sont faites mais ignore le nombre de caméras par demande.

Or, cela peut varier d’une seule à plusieurs dizaines de caméras. Au total on dénombre 3.524 caméras en Flandre, achetées par les zones de police et les communes.

Cela va des simples caméras de surveillance, aux nouvelles caméras ANPR. Les radars qui servent à flasher les excès de vitesse n’ont pas été pris en compte dans ce recensement, idem pour les nombreuses caméras de surveillance achetées par les particuliers.

Les simples caméras sont des appareils qui prennent des images vidéo qui peuvent être visionnées et enregistrées simultanément ou non. Les caméras ANPR sont des caméras intelligentes qui reconnaissent les numéros d’immatriculation des véhicules. Elles peuvent donc identifier un véhicule volé ou un véhicule qui circule sans assurance. Ces caméras sont aussi utilisées comme radars-tronçon et pour vérifier les taxes kilométriques des poids-lourds.