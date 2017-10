La police va maintenant comparer ce qui a été saisi avec les matières premières découvertes dans la cachette des suspects à la rue Max Roos à Schaerbeek. C’est l’appartement d’où sont partis en taxi les trois terroristes Mohamed Abrini, Najim Laachraoui et Ibrahim El Bakraoui, qui ont perpétré l’attentat dans le hall des départs de l’aéroport de Zaventem le 22 mars 2016 (photo).



Le parquet précise que plusieurs personnes ont été privées de liberté et emmenées pour audition approfondie, au terme des perquisitions dans les communes de Schaerbeek, Anderlecht, Jette et Bruxelles. Les juges d'instruction spécialisés en matière de terrorisme en charge du dossier décideront dans les prochaines heures de leur inculpation éventuelle et de leur maintien éventuel en détention.