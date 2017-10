A.Fr. (avec Belga) L’autoroute E40 en direction de Bruxelles a été totalement fermée pendant 4 heures ce vendredi matin, entre Nevele et Tronchiennes (Drongen), à la suite d’accidents (photo) sur une distance d'un kilomètre impliquant 35 véhicules. Il y a eu 6 blessés. Vers 13h, tout avait été dégagé et nettoyé, et l'autoroute était rouverte à la circulation.