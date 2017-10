Une personne âgée qui souffre de solitude ne va pas toujours l'exprimer et peut affirmer que tout va bien. Pour détecter malgré tout un sentiment de souffrance et de solitude, le centre public d’aide sociale de Knokke-Heist a décidé de tester le projet Mi.Babbel. Grâce à des algorithmes et une intelligence artificielle, il détecte la solitude dissimulée ou passée sous silence et l'isolement des seniors.