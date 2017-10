Outre une réunion plénière annuelle, de plus petites réunions de travail sont également organisées dans le cadre de la Quadripartite. Elles sont organisées à tour de rôle par l'un des pays participants. La dernière en date a eu lieu en octobre 2016 à Paris.

Il y a notamment été décidé de travailler à une exécution plus rapide des demandes d'entraide judiciaire entre les pays participants dans le cas où un attentat se produirait, à la poursuite et à la facilitation de la coopération judiciaire internationale entre les pays respectifs et au maintien et à la consolidation des canaux d'information et de communication dans le cadre des enquêtes en cours, dans le respect des conventions bilatérales et des lois nationales en vigueur.

La Quadripartite a plusieurs fois prouvé son utilité dans le cadre des enquêtes judiciaires à la suite des différents attentats terroristes qui ont eu lieu depuis lors dans les quatre pays concernés, soutient le parquet fédéral belge.