Les Flamands qui investissent dans des mesures visant à augmenter l’efficacité énergétique de leur bâtiment pourront emprunter plus (15 000 euros au lieu de 10 000 euros) à un taux d’intérêt de 2 % pour des travaux de rénovation, comme l’amélioration de l’isolation, l’installation de nouvelles fenêtres, de panneaux solaires. Le remboursement peut également s’étaler sur 8 ans en non plus sur 5 ans. Les personnes à bas revenus ont la possibilité d’emprunter pour une durée de 10 ans et ne paie pas d’intérêt.