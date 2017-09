Lorsque la police est arrivée sur place, une photo de la grenade a été envoyée au SEDEE (Service d’enlèvement et de destructions d’engins explosifs). Ce dernier a confirmé que la grenade ne représentait pas un danger. En effet il s’agissait d’une grenade d’exercice et pas d’une grenade offensive. On ignore qui en est le propriétaire.