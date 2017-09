Plusieurs médias rapportaient début août dernier la mort du djihadiste belge Tarik Jadaoun, alias ’Abu Hamza Al-Belgiki’, après la reprise de Mossoul par l'armée irakienne. Cependant, les journaux flamands ont obtenu, de sources au sein des services de sécurité, l'information qu'il n'en était rien: Tarik Jadaoun est toujours en vie. Son décès aurait été mis en scène, notamment via des messages postés sur l’internet par des sympathisants de l’Etat islamique.

L’homme de 28 ans aurait en réalité été emprisonné en Irak (photo archives), après la bataille de Mossoul (photo). Il aurait ensuite été amené dans le plus grand secret vers une région contrôlée par les combattants kurdes de l'YPG et se trouverait désormais en prison. Tarik Jadaoun aurait été largement interrogé dans sa cellule par les services de sécurité américains. On ignore s'il leur aurait révélé quelque chose.