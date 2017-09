"Oui je suis membre d’une loge", a répondu le nouveau recteur de l’UGent, Rik Van de Walle (photo), mardi soir lors de l’émission "De afspraak" sur Canvas (VRT). Il ajoutait immédiatement que, selon lui, "cela n’avait pas eu d’influence sur son élection".

On avait pourtant beaucoup spéculé ces derniers mois sur le fait que des loges maçonniques avaient pesé de tout leur poids sur sa nomination pour avoir enfin un libre penseur à la tête de l’université de Gand.

"Cette théorie du complot revient souvent" a expliqué à la VRT l’historien de la VUB Jimmy Koppen, auteur du livre "De paradox van de vrijmetselarij" (Le paradoxe de la franc-maçonnerie), qui n’est lui-même pas membre d’une loge.

"Ce thème a été mentionné au début de la campagne électorale pour l’élection du nouveau recteur, or ce n’était pas vraiment pertinent. Mais parce que l’idée simpliste selon laquelle – les loges ont du pouvoir et conçoivent des tas de plans – se propage rapidement , vous en arrivez à une situation que vous ne pouvez plus arrêter. Mais si les loges avaient eu autant de pouvoir, il n’aurait pas fallu neuf tours de scrutin pour que Rik Van de Walle soit élu. On aurait modifié le règlement, or on ne l’a pas fait"

"Ce qui est particulier à l’université de Gand c’est que la direction est pluraliste. Cela signifie que l’on recherche un équilibre entre des libres penseurs et des catholiques, ce n’est pas le cas dans les autres universités" ajoute Jimmy Koppen.