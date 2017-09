La secrétaire d'État bruxelloise à l'Égalité des chances Bianca De Baets (CD&V) va déposer plainte auprès du parquet contre cette campagne de publicité pour le site "Rich meet beautiful", a-telle indiqué ce mardi matin.

"La société derrière cette campagne agressive et ignoble est sans le moindre doute engagée dans le domaine de la prostitution de jeunes étudiantes", a estimé mardi dans un communiqué la secrétaire d'État bruxelloise à l'Égalité des Chances Bianca Debaets. "Pour moi, il s'agit de l'exploitation de jeunes filles vulnérables, qui se trouvent parfois dans des situations économiques difficiles et qui sont attirées par la promesse de beaux cadeaux onéreux et de rétribution financière si elles sont disposées à se lier à des hommes d'affaires plus âgés."

Les affiches publicitaires du site de rencontres Rich meet Beautiful (RmB) vont être interdites sur les territoires de la Ville de Bruxelles et de la commune de Watermael-Boitsfort.