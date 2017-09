"Chaque plainte pour ransomware déposée à la police sera encodée sous le délit d'extorsion (article 470 du Code pénal) et de sabotage informatique (article 550ter du Code pénal). Par ailleurs, un procès-verbal spécifique a été élaboré. Celui-ci accompagne l'agent verbalisateur lors de l'enregistrement de la plainte et rassemble toutes les informations nécessaires afin de permettre de poursuivre l'enquête pénale", explique la magistrature, le but étant "d'harmoniser l'approche pénale en matière de logiciels de rançon".



"La circulaire (...) édicte des procédures visant à regrouper le plus rapidement possible toute plainte individuelle avec d'autres dans une seule enquête pénale dans le cadre de la même 'campagne de ransomware'. Dans un premier temps, au sein de la Belgique, et, ensuite, au niveau international", annonce le Collège. "En effet, une infection n'est jamais isolée. Elle fait toujours partie d'une 'campagne de ransomware'. (...) Une enquête pénale pour chaque plainte induirait une perte inutile de capacité spécialisée. (...) Il est peu sensé d'ouvrir une enquête pénale en Belgique si un autre pays se trouve déjà à un stade plus avancé de l'enquête sur la campagne concernée et inversement", estime le Collège.