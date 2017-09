Belga

A.Fr. (avec Belga) Les vacances scolaires de Pâques 2019 débuteront une semaine plus tôt en Flandre qu’en Belgique francophone. C'est la première fois en Belgique que des vacances scolaires sont prévues à deux dates distinctes, mis à part une tentative peu fructueuse en 1995. Alors qu'en Flandre et dans l'enseignement néerlandophone bruxellois les congés de printemps en 2019 commenceront le 8 avril, ceux-ci débuteront en Wallonie et dans l'enseignement francophone bruxellois une semaine plus tard, soit le 15 avril.