A.Fr. (avec Belga) En collaboration avec les écoles de la capitale, le gouvernement bruxellois a lancé ce vendredi une campagne de lutte contre la cyberviolence et les discriminations sur internet. D’après les experts, un tiers des jeunes seraient en effet confrontés un jour à du harcèlement sur l’internet, notamment via les médias sociaux. La Secrétaire d’Etat bruxelloise Bianca Debaets a fait réaliser une chanson et un clip vidéo de sensibilisation par Mia Lena, l’une des espoirs belges de la scène musicale, et le rappeur Jay MNG.