Le CSJ estime que les instances judiciaires pourraient être tentées de s'inspirer davantage de la justice pénale pour adultes. Il constate qu'en Communauté française, le choix a plutôt été de fondre en un texte l'aide et la protection de la jeunesse avec le droit sur la délinquance. Ce faisant, les francophones ont préservé la philosophie du système fédéral, fondé sur la protection et la réparation, relève le Conseil.



La haute instance se montre toutefois positive en ce qui concerne l'instauration d'un nouveau modèle de sanction: l'accompagnement à long terme des jeunes de plus de 16 ans en institution publique. "Pour certains, cet accompagnement pourrait donc s'étendre jusqu'au 25e anniversaire. Cela pourrait convaincre des juges de la jeunesse de se dessaisir moins souvent" d'un cas en le renvoyant devant la justice pour adultes.



Autre nouveauté du projet de décret flamand: la mise à l'étude d'un accompagnement électronique du jeune. Le Conseil l'approuve, si cette mesure est considérée comme une assistance pour un accompagnement continu et humain. "Mais il faudra éviter, lors de la mise en pratique de cette mesure, une stigmatisation de plus envers le mineur ou sa famille", prévient le CSJ.