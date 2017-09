La plupart des nuitées sont réservées dans les villes et autour, même si l’offre en dehors des villes devient de plus en plus importante : "Nous sommes présents dans de plus en plus de communes et c’est une bonne chose. Entretemps, 80 % de notre offre ne se trouve pas dans les environs directs d’un hôtel."

Emmanuel Maril dément que son entreprise met des bâtons dans les roues des hôtels traditionnels : « Ce sont d’autres personnes qui font appel à Airbnb : les familles et les jeunes, des voyageurs qui ne seraient pas venus en Belgique autrement. 30 % de nos hôtes indiquent qu’ils ne seraient pas venus en Belgique ou seraient restés moins longtemps. Nous ne sommes donc pas des concurrents, mais un complément à l’offre touristique actuelle."

Certaines personnes profitent de l’engouement pour Airbnb et sont devenus des loueurs professionnels qui disposent de plusieurs appartements qu’ils utilisent exclusivement pour Airbnb. La réaction de l’entreprise américaine : "Je ne peux pas exclure qu’il y ait des personnes ici et là qui le fassent, mais le loueur moyen en Belgique loue un logement seulement 30 jours par an. Il ne s’agit donc pas de loueurs professionnels."