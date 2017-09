Cette initiative doit ainsi permettre "de disposer d'une meilleure vue sur la manière dont le phénomène de la radicalisation se manifeste des deux côtés de la frontière dans l'Eurométropole Lille-Courtrai-Tournai et ses environs", limitrophe de la Belgique, poursuit le communiqué.

Les forces de police locales dans la région frontalière avec la France collaborent déjà régulièrement lors d'opération conjointes ou à l'occasion de grands événements comme la braderie de Lille.

"Cette collaboration est absolument nécessaire", estime le bourgmestre de Courtrai et président de l'Eurométropole Vincent Van Quickenborne (Open VLD). "D'une part, nous connaissons le phénomène de la criminalité transfrontalière. Nous avons bien des caméras, mais il est toujours nécessaire de récolter des informations sur certains phénomènes sur le terrain. S'il y a une augmentation de certains faits dans le nord de la France, cela est intéressant aussi pour nous. D'autre part, il y aura également un travail sur la radicalisation. Des liens sont souvent établis entre la Belgique et la France dans plusieurs dossiers et un bon échange d'informations est crucial. Ce fonctionnaire de liaison aidera au renforcement de ces échanges d'informations, mais aussi de connaissances et d'expériences. Je suis également heureux de voir que la thématique de la sécurité devient un thème de plus en plus important au sein de l'Eurométropole."