Toujours selon Minne De Boeck, la plupart des contacts avec Stop it Now sont pris via e-mail, "parce qu’un courriel ne dépend pas des heures d’ouverture comme la ligne téléphonique. Nous constatons d'ailleurs que des gens ont essayé d’appeler en-dehors des heures d’ouverture. Mais il est aussi probable que des gens se sentent mieux avec un email qu’un coup de téléphone, parce qu’on peut mieux le préparer".

Les appels téléphoniques à la ligne d’assistance durent en moyenne 21 minutes. Certaines personnes ont aussi appelé plusieurs fois.

La ligne a en outre été confrontée six fois jusqu’ici à des personnes qui songeaient au suicide. "C’est un problème. Théoriquement, nous savons que les personnes qui ont des tendances pédophiles sont davantage sujettes à la dépression et que le taux de suicide est plus élevé parmi ce groupe de personnes. Mais la pratique nous le confirme donc aussi. Et cela nous inquiète. Ces personnes ressentent plus souvent de la peur ou de la honte. Pour nos collaborateurs aussi, il est difficile d’évaluer pendant la conversation téléphonique quel est le risque de passage au suicide", précise encore De Boeck.

Les collaborateurs recevront bientôt une formation donnée en concertation avec le Centre de prévention du suicide.