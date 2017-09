En Région bruxelloise, le nombre de tués est passé de 4 à 6, tandis que les accidents ont légèrement baissé (-0,8%) et le nombre de blessés a augmenté (+1,4%).



Le baromètre note encore une hausse du nombre d'accidents impliquant des poids lourds (+3,7%), des cyclistes (+5,6%) et surtout des motards (+8,6%). C'est à Bruxelles que le nombre d'accidents avec des cyclistes est le plus en augmentation (+24,5%). "On compte même plus d'accidents de vélos dans la Région bruxelloise qu'en Wallonie", souligne Vias.