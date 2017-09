En conseil d'entreprise extraordinaire puis devant l'ensemble du personnel, la direction a dressé ce jeudi matin les contours du plan #Evolve, le plan de transformation adopté mercredi par le conseil d'administration pour adapter le groupe audiovisuel privé aux nouveaux modes de consommation des médias et le repositionner face à la concurrence.

"La direction est restée très générale, elle est surtout revenue sur le contexte, que l'on connait déjà", a rapporté Yves Flamand, secrétaire permanent du Setca.

Outre l'arrivée de TF1 sur le marché publicitaire belge, la direction a expliqué que la maturité du marché publicitaire en télévision se traduisait par une trop "faible progression des investissements annuels en Belgique", selon les termes du courriel interne qu'elle a transmis à ses travailleurs.

Elle a aussi pointé "la multiplication des financements publics et l'assouplissement des règles dont bénéficie la RTBF, tant en télévision (financement des séries belges notamment) qu'en radio (quotas non globalisés notamment), qui faussent la concurrence sur un marché étriqué", ainsi que "l'arrivée d'opérateurs télécoms locaux (Proximus, Telenet, Voo) et de puissants groupes sur le marché de la consommation audio et vidéo".