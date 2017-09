Le train passe de 6 à 10% alors que le vélo signe une belle progression, grimpant de 7 à 16%. Les personnes interrogées avancent toutefois différents freins à la pratique du vélo: les conditions climatiques, l'insécurité liée au trafic et l'infrastructure peu sûre ou en mauvais état.

"La sécurité des cyclistes doit constituer une priorité afin de provoquer un 'modal shift', particulièrement avec l'arrivée des vélos électriques, plus rapides, mais aussi plus dangereux", a commenté Julien Leblud, chercheur chez Vias.

Les utilisateurs de vélos électriques confient en effet rencontrer trois fois plus de situations critiques que les automobilistes.

Toujours sur le chemin du travail, le covoiturage devient également plus populaire. Seuls 2% des automobilistes y recouraient en 2010 contre 5% six ans plus tard.

L'étude Monitor a été menée par Vias auprès de 30.000 personnes dont 10.000 ont été interrogées en détail. Les résultats définitifs de l'enquête sont attendus l'an prochain.