Le parquet de Mons-Tournai a indiqué mardi après-midi que la police et les secours avaient été appelés peu avant 20h00 au cimetière de Luingne, par le suspect lui-même.

A 20h04, le décès de M. Gadenne était constaté. Le suspect était encore sur la scène de crime. Un cutter, "qui pourrait être l'arme du crime", a été retrouvé sur les lieux.

Le jeune homme a été emmené au poste de police et, mardi après-midi, il était encore auditionné par la juge d'instruction à Mons. L'enquête a été confiée à la police judiciaire fédérale. Le corps a été autopsié dans la nuit et le parquet n'a pas donné d'informations sur le nombre de coups portés à la victime.

Un psychiatre sera désigné afin de déterminer si l'auteur présumé est responsable de ses actes ou pas. "Cette personne apparaissait fort calme en appelant la police et en les attendant", a commenté le magistrat.

Ce dernier n'a pas donné d'informations sur le mobile. Le suspect aurait, selon plusieurs sources concordantes, voulu venger son papa, qui a mis fin à ses jours l'an dernier et avait été licencié un an plus tôt par la Ville de Mouscron. "C'est de l'ordre du possible", selon les autorités judiciaires.

Selon nos informations, l'auteur présumé du crime aurait attendu sa majorité pour passer à l'acte afin de ne pas impliquer sa maman qui aurait été civilement responsable si les faits avaient été commis par un mineur.