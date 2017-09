Le supérieur général de la congrégation à Rome, le père René Stockman s’est dit déçu par cette décision. Selon René Stockman, "le conseil d’administration n’aurait plus l’intention de négocier le contenu de son texte".

C’est le père René Stockman lui-même qui avait déposé une plainte auprès du Vatican à l’encontre de la branche belge des Frères de la Charité. Le Vatican les avait alors menacés de leur retirer leur identité catholique.

Le père René Stockman regrette à présent que la concertation menée par le médiateur Rik Torfs n’ait pas pu avoir lieu, selon lui car le Professeur "n’avait plus confiance en l’organisation Frères de la Charité en Belgique".

René Stockman se dit néanmoins ouvert au dialogue "à condition que ce dialogue porte sur le contenu du texte et donc sur la non pratique de l’euthanasie entre les murs des institutions des Frères de la Charité et non pas sur un modus videndi".

Il "présentera la situation actuelle à nouveau la semaine prochaine au Vatican avant d’entreprendre d’autres mesures", a-t-il encore ajouté.