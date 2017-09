L'homme ivre a réussi dans un premier temps à s'échapper, avant d'être rattrapé et interpellé dans un bâtiment. La forte présence policière a attiré des curieux. Des individus ont alors commencé à filmer et à jeter des œufs sur les policiers. Deux personnes ont alors été interpellées pour trouble à l'ordre public, indiquait le porte-parole de la police locale Sven Lommaert.

Deux policiers ont été blessés dans ces incidents. L'un d'entre eux est en incapacité de travail pour deux jours. L'enquête se focalise à présent sur la recherche de l'individu qui a poussé et renversé le deuxième policier.



Le bourgmestre d'Anvers, Bart De Wever (photo), a affirmé à la VRT qu'il voyait la main de groupes de trafic de stupéfiants dans les incidents. "Il y a surement des familles qui sont responsables dans des cartels de drogue, qui gagnent beaucoup d'argent et qui naturellement réclament de domaine publique et incitent les jeunes à chasser la police", affirmait le président de la N-VA.

"Ce sont des témoins qui nous ont contacté, ce n'est vraiment pas de la fantaisie", a encore souligné le bourgmestre anversois.