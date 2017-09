L'enquête menée par la justice bruxelloise, avec l'aide de la France, du Luxembourg, de la Suisse et du Maroc, avait amené le 7 mai 2013 à l'arrestation du Français Marc Bertoldi à Metz et de sept autres suspects en Belgique le lendemain. D'autres personnes avaient encore été arrêtées dans les semaines et les mois qui ont suivi.



Fin octobre 2016, la chambre du conseil de Bruxelles avait renvoyé 19 suspects devant le tribunal correctionnel, certains pour le vol des diamants, d'autres pour le vol et l'incendie des véhicules qui ont servi aux faits. Certains sont aussi poursuivis pour le recel des diamants et pour blanchiment.

Le procès qui aurait dû débuter ce lundi devant la 47e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles a été reporté à fin janvier 2018, avec 6 journées complètes d’audience, en raison de l’absence du principal suspect. Bertoldi purge une peine de prison en France et n’a pas encore été remis à la Belgique.