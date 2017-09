La province d’Anvers a le plus d’enseignants âgés de 65 ans et davantage, à savoir 123 personnes. Viennent ensuite les provinces du Brabant flamand (107), de Flandre orientale (72), du Limbourg (33) et de Flandre occidentale (31).

Autrefois, les enseignants devaient cesser leur activité professionnelle à la fin de l’année scolaire où ils avaient fêté leur 65e anniversaire. Mais depuis septembre 2012, les écoles néerlandophones en Flandre et à Bruxelles ont la possibilité de maintenir leurs enseignants au travail passé l’âge de la pension légale. Cela se fait à la demande de l’enseignant ou l’enseignante-même et avec l’accord de la direction d’école. La demande n’est toujours valable que pour un an, mais peut ensuite être renouvelée.